Mamma Silvia: 'La maternità è fondata sul senso di colpa e la retorica delle super... (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Le mamme sono portate sempre a dire: Faccio io! se non la Mamma, chi deve farlo? è lei che deve. Eh sì: è proprio lei. Grande come il cuore di Mamma eccetera eccetera. Il problema è che questa ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Le mamme sono portate sempre a dire: Faccio io! se non la, chi deve farlo? è lei che deve. Eh sì: è proprio lei. Grande come il cuore dieccetera eccetera. Il problema è che questa ...

Advertising

zazoomblog : Mamma Silvia: “La maternità è fondata sul senso di colpa e la retorica delle super eroine ci inchioda in questa pos… - BrunettaLeo : @Silvia__Piccola Mamma mia ?? uscirò pazzo per TE !!! aiutatemi vi prego ?????? - Luce_news : Mamma Silvia: “La maternità è fondata sul senso di colpa e la retorica delle super eroine ci inchioda in questa pos… - Mariarc00802585 : @Danyser9 @silvia_bac @LisaCan62163096 @Manulisse1 @DonatellaZaghin @SimoneDamico03 @tinuz91 @Marzia58594459… - Danyser9 : @Manulisse1 @silvia_bac @Mariarc00802585 @LisaCan62163096 @DonatellaZaghin @SimoneDamico03 @tinuz91 @Marzia58594459… -