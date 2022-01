Malgioglio: «Mai detto ai miei di essere omosessuale. Mia madre diceva a mio padre: ‘È piccolo, crescerà’» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Su Sette un’intervista a Cristiano Malgioglio. «Da bambino sognavo di fare la soubrette, ci sono riuscito». Racconta di non aver mai detto ai genitori di essere omosessuale. Gli chiedono se lo avevano capito. «Camera mia era tappezzata di Marlon Bandro, James Dean, Raf Vallone. Mio padre perplesso chiedeva a mia madre: “Perché non appende Marylin Monroe?”. Lei rispondeva: ‘È piccolo, crescerà’». Su sua madre: «Si preoccupava quando mi vedeva pallido. In realtà ero semplicemente struccato, ma lei non se ne accorgeva. La mattina appena sveglio mi faceva lo zabaione. Poi io mi chiudevo in bagno a mettermi il fondotinta, tornavo in cucina e lei mi guardava compiaciuta: “Hai ripresto colore, vedi che le uova ti fanno bene?”» Di lui, dice, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Su Sette un’intervista a Cristiano. «Da bambino sognavo di fare la soubrette, ci sono riuscito». Racconta di non aver maiai genitori di. Gli chiedono se lo avevano capito. «Camera mia era tappezzata di Marlon Bandro, James Dean, Raf Vallone. Mioperplesso chiedeva a mia: “Perché non appende Marylin Monroe?”. Lei rispondeva: ‘È». Su sua: «Si preoccupava quando mi vedeva pallido. In realtà ero semplicemente struccato, ma lei non se ne accorgeva. La mattina appena sveglio mi faceva lo zabaione. Poi io mi chiudevo in bagno a mettermi il fondotinta, tornavo in cucina e lei mi guardava compiaciuta: “Hai ripresto colore, vedi che le uova ti fanno bene?”» Di lui, dice, ...

