LIVE Formula E, E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti la prima gara! (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Cresce l’attesa per la prima manifestazione del 2022. Sta per iniziare l’ottava stagione, la seconda con il prestigioso status di Mondiale. Il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) scatterà dalla pole-position. 17.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova del Mondiale Formula E 2022. Manca meno di 30 minuti all’E-Prix di Diriyah! 15.05 Grazie per averci seguito in questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 18.00 per la prima prova dell’anno. Un saluto a tutti! 15.02 La griglia di partenza completa 1 5 1 S. VANDOORNE MERCEDES-EQ Formula E ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANARE LA17.43 Cresce l’attesa per lamanifestazione del. Sta per iniziare l’ottava stagione, la seconda con il prestigioso status di Mondiale. Il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes) scatterà dalla pole-position. 17.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladellaprova del Mondiale. Manca meno di 30all’E-di! 15.05 Grazie per averci seguito in questa. Appuntamento alle 18.00 per laprova dell’anno. Un saluto a tutti! 15.02 La griglia di partenza completa 1 5 1 S. VANDOORNE MERCEDES-EQE ...

Advertising

feddynventor : @seblegendvettel Oppure vai di YouTube dai, Formula È dovrebbe trasmetterla live internazionale - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: De Vries Vandoorne Bird e Lotterer in semifinale - #Formula #E-Prix… - Alycienta_ : @DBDeiman Si ma cioè ho perso tutto il gruppo B perché sul sito prima mi dava live solo il tg, sul canale YouTube d… - zazoomblog : LIVE Formula E E-Prix Diriyah 2022 in DIRETTA: iniziano le qualifiche passano i migliori 4 - #Formula #E-Prix… - FormulaPassion : #F1, test a #Barcellona: dalla tradizione alle livree provvisorie per proteggere l'esclusiva del #Bahrain -