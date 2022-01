LIVE Berrettini-Nadal 3-6 2-6 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro comincia bene il 3° set (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Berrettini sale per la prima volta in vantaggio nel match. AD-40 ATTACCO IN BACK SULLA LINEA DI Berrettini! Passanee di rovescio in corridoio di Nadal. 40-40 Berrettini non trova il tempo per attaccare nonostante la difesa di Nadal e alla fine incespica sul diritto. 40-30 Prima esterna di Berrettini. 30-30 Berrettini in ritardo con il diritto in uscita dal servizio. 30-15 Ottima prima di Berrettini. 15-15 Scappa via la risposta di Nadal che rompe le corde. 0-15 DIRITTO ASSURDO DI Nadal CHE TAGLIA IL CAMPO IN MANIERA IMPRESSIONANTE! INIZIO TERZO SET 06.15 Entrambi i giocatori sono negli spogliatoi. 06.13 Dominio assoluto di Rafael ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0sale per la prima volta in vantaggio nel match. AD-40 ATTACCO IN BACK SULLA LINEA DI! Passanee di rovescio in corridoio di. 40-40non trova il tempo per attaccare nonostante la difesa die alla fine incespica sul diritto. 40-30 Prima esterna di. 30-30in ritardo con il diritto in uscita dal servizio. 30-15 Ottima prima di. 15-15 Scappa via la risposta diche rompe le corde. 0-15 DIRITTO ASSURDO DICHE TAGLIA IL CAMPO IN MANIERA IMPRESSIONANTE! INIZIO TERZO SET 06.15 Entrambi i giocatori sono negli spogliatoi. 06.13 Dominio assoluto di Rafael ...

Advertising

SkySport : ?? Berrettini ?? Nadal ???? LA PRIMA DI UN ITALIANO IN SEMI AGLI AUS OPEN ?? Da non perdere ? Sul nostro sito liveblog c… - MarcoBeltrami79 : Purtroppo divario nettissimo. Tanto di cappello a Nadal, speriamo nell'orgoglio di Matteo.… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Nadal 1-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: il dominatore spagnolo è avanti di un break nel 1° set -… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Nadal 3-6 1-5 semifinale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Nadal… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Nadal 0-0 semifinale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Nadal #semifinale -