L’emergenza abitativa è cronica

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono ripartiti gli sfratti e si stima che un milione di persone potrebbero perdere la casa nei prossimi mesi. Servirebbe più edilizia popolare, ma chi se ne dovrebbe interessare tralascia. Ci sono delle emergenze in Italia - come quella- che non possono essere più chiamate tali perché, come le malattie, quando si prolungano per anni diventano croniche; diciamo che quellaè un’emergenza. Ma c’è un’altra cronicità, speculare, di coloro che dovrebbero porre fine a questa emergenza con provvedimenti che almeno da trent’anni non si vedono. Difficile stabilire di quale cronicità si tratta: se sia progettuale, se - prima ancora - riguardi la capacità di intendere, o piuttosto la capacità di volere. Perché delle due l’una: o di questa emergenza non frega nulla a nessuno o quel qualcuno cui frega qualcosa è ...