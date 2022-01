Il Lago che potrebbe trasformarsi in una bomba tossica: timori per una potenziale immane tragedia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un enorme pericolo è stato rilevato da alcuni esperti: sembrerebbe che il Lago Kivu, situato tra il Rwanda e la Repubblica Democratica del Congo, stia ospitando dei gas potenzialmente esplosivi. Il Kivu è uno dei grandi più grandi del continente Africano, formatosi in un estesa area tettonica della crosta continentale. Nelle sue vicinanze si trova il il Monte Nyiragongo, uno dei vulcani più attivi del mondo, che riversa la sua lava proprio verso il Lago Kivu al momento dell’eruzione. Nell’arco dei millenni, l’intensa attività vulcanica del Monte Nyiragongo ha causato un immenso accumulo di metano e diossido di carbonio, disciolto e accumulatosi sulla superficie del Kivu. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, gli scienziati sono preoccupati dalla situazione attuale e hanno avvisato che l’ennesima eruzione del Monte Nyiragongo ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un enorme pericolo è stato rilevato da alcuni esperti: sembrerebbe che ilKivu, situato tra il Rwanda e la Repubblica Democratica del Congo, stia ospitando dei gas potenzialmente esplosivi. Il Kivu è uno dei grandi più grandi del continente Africano, formatosi in un estesa area tettonica della crosta continentale. Nelle sue vicinanze si trova il il Monte Nyiragongo, uno dei vulcani più attivi del mondo, che riversa la sua lava proprio verso ilKivu al momento dell’eruzione. Nell’arco dei millenni, l’intensa attività vulcanica del Monte Nyiragongo ha causato un immenso accumulo di metano e diossido di carbonio, disciolto e accumulatosi sulla superficie del Kivu. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, gli scienziati sono preoccupati dalla situazione attuale e hanno avvisato che l’ennesima eruzione del Monte Nyiragongo ...

