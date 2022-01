I Santi di Venerdì 28 Gennaio 2022

(Di venerdì 28 gennaio 2022) San TOMMASO D’AQUINO Sacerdote e dottore della Chiesa – MemoriaRoccasecca, Frosinone, 1225 circa – Fossanova, Latina, 7 marzo 1274San Tommaso d’Aquino rappresenta una delle colonne del pensiero filosofico occidentale e offre l’esempio di un ricercatore che ha saputo vivere intensamente ciò che stava al centro dei suoi studi: il messaggio di Cristo. Per questo egli è ancora oggi un testimone profetico, che ci ricorda come parola e azioni debbano sempre corrispondere. Tommaso è noto per la sua monumentale opera teologica e filosofica, in particolare per quel prezioso lavoro di intessitura tra i classici del pensiero e la tr…www.ebeati.it/dettaglio/22550 San GIUSEPPE FREINADEMETZ Sacerdote Oies, Val Badia, Bolzano, 15 aprile 1852 – Taickianckwang, Cina, 281908Padre Giuseppe Freinademetz, nasce ad Ojes in val Badia nel 1852, in una ...

Advertising

ruisseau : Don Minutella, San Giuseppe Freinademetz: Io non fui degno del martirio ??Santi e caffe’ – Venerdi’ 28 Gennaio 2022 - ruisseau : passaparola adesso: Don Minutella, San Giuseppe Freinademetz: Io non fui degno del martirio ??Santi e caffe' - Vener… - ruisseau : passaparola adesso: ??Don Minutella, Santi e caffe' - Venerdi' 28 Gennaio 2022 -: - ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: ??Don Minutella, Santi e caffe' - Venerdi' 28 Gennaio 2022 -: - ruisseau : passaparola adesso: ??Don Minutella, Santi e caffe' - Venerdi' 28 Gennaio 2022 -: -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Venerdì

dialessandria.it

Debuttano,28 gennaio, su Sky Atlantic i primi due episodi di CHRISTIAN , disponibili anche on demand ... non prenderanno a sanguinare per via delle stimmate, le ferite deicon le quali ...Debuttano domani sera,28 gennaio, su Sky Atlantic i primi due episodi di 'Christian', disponibili anche on demand ... non prenderanno a sanguinare per via delle stimmate, le ferite dei...