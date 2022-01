Google crede nel futuro dei tablet Android e si affida a uno dei co-fondatori (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'iniziativa "Android tablets" dimostra che Google crede ancora molto in questi prodotti e intende guidarli in una direzione ben precisa. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'iniziativa "s" dimostra cheancora molto in questi prodotti e intende guidarli in una direzione ben precisa. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Google crede nel futuro dei tablet Android e si affida a uno dei co-fondatori - M_Montigiani : @marcogiustiniFI Codesto ovviamente no, non confondiamo la preistoria con i fatti di quella vigilia elettorale. Usi… - piccolaz4cca : ok Google come si può gestire università, tesi, lavoro, dei genitori che sembrano dei bambini e tu il genitore e un… - M1ND3OFM1N3 : @93FetusNiall ti prego, ma poi chi si crede di essere questo, aprire google traduttore e insultare me e gli italiano, io basita???? - mel_cri : @litighiamo Ma chi ci crede?. E dai!!!! Su Google si trovano anche grandi cazzate -