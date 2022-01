Advertising

zazoomblog : Forgione: Juve ennesimo all-in. La lezione Ronaldo non ha insegnato nulla - #Forgione: #ennesimo #all-in. #lezione - Pall_Gonfiato : #Forgione commenta l'ultimo acquisto della #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Forgione Juve

AreaNapoli.it

: "Calciopoli? Gioco di potere che non coinvolge solo la. Io sono un difensore della verità, non di Moggi" Intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Angelo ...: "Calciopoli? Gioco di potere che non coinvolge solo la. Io sono un difensore della verità, non di Moggi" Intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Angelo ...Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano, ha commentato l'approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus allenata da mister Massimiliano Allegri.Interessante focus sul derby tra Napoli e Salernitana a Radio Punto Nuovo, laddove sono intervenute autorevoli firme del giornalismo campano che hanno analizzato quanto accaduto ...