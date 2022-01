Cucine mobili e unità di strada | l' iniziativa di Progetto Arca per i senzatetto

(Di venerdì 28 gennaio 2022) ... TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; il valore della donazione sarà di 5 o 10 euro per ciascuna chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali o di 5 euro per ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Cucine mobili

Famiglia Cristiana

È questo potenziamento dellee delle Unità di strada che impegnerà Progetto Arca in questi primi mesi del 2022, a cui si aggiunge ancheil consolidato servizio dell'accoglienza in ...... in questo inizio del 2022, la sua assistenza a chi vive in strada, portando cibi caldi anche a Roma e Napoli, oltre che a Milano, Varese e Torino dove già consegnava pasti con le. ...Al momento sono 2.000 i pasti caldi serviti in strada ogni settimana, nelle diverse città dotate di Cucina mobile: a Milano, dove il servizio è attivo da oltre un anno, sono dispensate più di 150 cene ...2.000 cene calde e 2.000 colazioni servite in strada ogni settimana tra Milano, Varese e Torino, a cui si aggiungono Roma e Napoli ...