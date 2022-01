Covid: studio, in pandemia raddoppiati casi di pubertà precoce nelle bambine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - I casi di pubertà precoce o anticipata osservati nel semestre marzo-settembre 2020 in Italia sono più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo dimostra uno studio osservazionale coordinato dall'ospedale Bambino Gesù di Roma, che ha coinvolto i centri di Endocrinologia pediatrica dell'ospedale Gaslini di Genova, del Policlinico Federico II di Napoli, dell'ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari e della Clinica pediatrica ospedale di Perugia. L'inizio della maturazione sessuale prima degli 8 anni nelle bambine (e prima dei 9 anni nei maschi) viene identificata come pubertà precoce ed è annoverata tra le malattie rare. In Italia riguarda da 1 a 6 nati ogni 1.000. Se la diagnosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Idio anticipata osservati nel semestre marzo-settembre 2020 in Italia sono più cherispetto allo stesso periodo del 2019. Lo dimostra unoosservazionale coordinato dall'ospedale Bambino Gesù di Roma, che ha coinvolto i centri di Endocrinologia pediatrica dell'ospedale Gaslini di Genova, del Policlinico Federico II di Napoli, dell'ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari e della Clinica pediatrica ospedale di Perugia. L'inizio della maturazione sessuale prima degli 8 anni(e prima dei 9 anni nei maschi) viene identificata comeed è annoverata tra le malattie rare. In Italia riguarda da 1 a 6 nati ogni 1.000. Se la diagnosi ...

