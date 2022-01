Calciomercato Milan – Difesa, tutto su Botman per la prossima stagione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sven Botman era e resta un obiettivo di Calciomercato del Milan. Impossibile prenderlo ora. Per l'estate, però, l'affare può andare in porto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Svenera e resta un obiettivo didel. Impossibile prenderlo ora. Per l'estate, però, l'affare può andare in porto

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - cmdotcom : #Milan , non basta lo scudetto dei bilanci: il modello #Arsenal è la politica di chi si accontenta di partecipare… - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il giovane #Kerkez ceduto all'@AZAlkmaar - interliveit : #Inter | #Marotta ha sondato il terreno per Franck #Kessie: sarebbe un #Calhanoglu bis, ma il centrocampista in sca… - MilanNewsit : Repubblica - Milan, se Botman dovesse sfumare sfida all'Inter per Bremer del Torino -