Borse europee in rosso, a Milano giù banche e auto. Inflazione Usa al top dal 1983 (Di venerdì 28 gennaio 2022) I mercati appesi alle preoccupazioni per la Fed, l'impatto della variante Omicron e la crisi ucraina. Salgono ancora i prezzi negli Stati Uniti: il dato Pce +5,8% a dicembre rispetto a un anno prima, il più alto da 39 anni. A Roma occhi sull’elezione del Quirinale. Euro a 1,11 dollari, spread in rialzo a 144 punti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 28 gennaio 2022) I mercati appesi alle preoccupazioni per la Fed, l'impatto della variante Omicron e la crisi ucraina. Salgono ancora i prezzi negli Stati Uniti: il dato Pce +5,8% a dicembre rispetto a un anno prima, il più alto da 39 anni. A Roma occhi sull’elezione del Quirinale. Euro a 1,11 dollari, spread in rialzo a 144 punti

