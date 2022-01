Australian Open 2022, dodicesima giornata: Berrettini può poco contro Nadal, incubo Medvedev per Tsitsipas (Di venerdì 28 gennaio 2022) La finale degli Australian Open 2022 sarà tra Rafa Nadal e Daniil Medvedev, in un remake dell’atto conclusivo degli Us Open 2019. Sono state proprio le semifinali maschili il piatto forte della dodicesima giornata di quest’Happy Slam che sta volgendo al termine. Nadal-Medvedev: DATA, ORARIO E COME SEGUIRE IN DIRETTA LA FINALE Il primo a staccare il pass per la finale è stato Nadal, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-3 ai danni di Matteo Berrettini. Quest’ultimo, primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne, è stato sconfitto in 2h55’ di gioco e, nonostante il punteggio sia piuttosto severo, in realtà ha poco da rimproverarsi. Qualcuno potrebbe ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) La finale deglisarà tra Rafae Daniil, in un remake dell’atto conclusivo degli Us2019. Sono state proprio le semifinali maschili il piatto forte delladi quest’Happy Slam che sta volgendo al termine.: DATA, ORARIO E COME SEGUIRE IN DIRETTA LA FINALE Il primo a staccare il pass per la finale è stato, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-3 ai danni di Matteo. Quest’ultimo, primo italiano di sempre in semifinale a Melbourne, è stato sconfitto in 2h55’ di gioco e, nonostante il punteggio sia piuttosto severo, in realtà hada rimproverarsi. Qualcuno potrebbe ...

Advertising

Eurosport_IT : Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022… - Coninews : Alla Rod Laver Arena Rafael Nadal interrompe in semifinale il cammino di Matteo #Berrettini agli Australian Open. A… - CB_Ignoranza : Stanotte, alle 4:30, il nostro Matteo Berrettini sfiderà un mostro sacro come Rafa Nadal nella semifinale degli Aus… - TennisWorldit : Daniil Medvedev parla di Tsitsipas e della finale raggiunta agli Australian Open - EffecomeF : RT @Eurosport_IT: Grazie Matteo per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi Australian Open! ???????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #Au… -