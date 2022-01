Australian Open 2022, Daniil Medvedev favorito contro Rafael Nadal in finale, ma precedenti favorevoli allo spagnolo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarà quindi Daniil Medvedev- Rafael Nadal la finale degli Australian Open 2022. Il verdetto del campo è stato questo e quindi domenica 30 gennaio (9.30 italiane) sul campo della Rod Laver Arena si incontreranno il russo e lo spagnolo. Rafa ha regolato l’azzurro Matteo Berrettini in quattro set (6-3 6-2 3-6 6-3), mettendo in mostra una grande qualità tennistica e una lettura dei momenti eccellente. Nonostante il calo del terzo parziale, il maiorchino ha saputo assorbire il momento di difficoltà, per poi mettersi in modalità “muro” nella quarta frazione e far calare il sipario sulla partita. Di livello ancor più alto la prestazione di Medvedev, che sempre in quattro frazioni si è imposto contro il greco ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sarà quindiladegli. Il verdetto del campo è stato questo e quindi domenica 30 gennaio (9.30 italiane) sul campo della Rod Laver Arena si incontreranno il russo e lo. Rafa ha regolato l’azzurro Matteo Berrettini in quattro set (6-3 6-2 3-6 6-3), mettendo in mostra una grande qualità tennistica e una lettura dei momenti eccellente. Nonostante il calo del terzo parziale, il maiorchino ha saputo assorbire il momento di difficoltà, per poi mettersi in modalità “muro” nella quarta frazione e far calare il sipario sulla partita. Di livello ancor più alto la prestazione di, che sempre in quattro frazioni si è impostoil greco ...

