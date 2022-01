Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 27 gennaio 2022

(Di venerdì 28 gennaio 2022)tv: idei programmi più visti di27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 6712 spettatori (27.26% di share) nel primo episodio e 6160 (29.85%) nel secondo episodio; su Canale5 il film L’Agenzia dei Bugiardi ha avuto 1938 spettatori, 8.75% di share. Il film Harry Potter e il Calice di Fuoco su Italia1 ha intrattenuto in media 1416 spettatori (6.69%); su Rai2 il film Quando le mani si sfiorano ha totalizzato 842 spettatori (3.68%), mentre il film Il Disertore su Rai3 ne ha portati a casa 924 (4.17%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato ...

Emanuele4Music : Ascolti tv di giovedì 27 gennaio 2022: Doc 2 Nelle tue mani (28.5%), L’agenzia dei bugiardi (8.7%) | Dati Auditel… - occhio_notizie : Doc nelle tue mani 2 batte tutti questo giovedì sera?? #ascoltitv #datiauditel - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 27 gennaio 2022: Doc nelle tue mani 2, L'agenzia dei bugiardi, Harry Potter, dati Auditel e share - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 26 gennaio 2022, Lezioni di Persiano 15.8%, Viaggio nella Grande Bellezza 11.4% - itsallplastic_ : @truccalo Beata te. Perché se ascolti i tg i dati dicono che abbiamo figli sempre più tardi e per loro tardi corrisponde a 34 anni. -

