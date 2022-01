Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 gennaio 2022)DEL 27 GENNAIOORE 1905 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CON TRE VEICOLI COINVOLTI SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE. CODE PER CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA APPIA SI VIAGGIA A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBUTINA E VIA PRENESTINA E TRA TUSCOLANA E APPIA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCORA DISAGI SULLA TIBURTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA DAL RACCORDO A TIVOLI ANALOGA SITUAZIONE SULLA CASILINA DA BORGHESIANA A FINOCCHIO ANCHE IN QUESTO CASO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA ...