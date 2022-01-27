Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 09:15 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 09.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, PER UN INCIDENTE IN CUI SONO RIMASTI COINVOLTI TRE VEICOLI, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FERENTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIÙ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. TRAFFICATA LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO PER UN GUASTO TECNICO A PONTE GALERIA; I TRENI VIAGGIANO CON RIATRDI DI 30 ...Leggi su romadailynews
Advertising
zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-01-2022… - TG24info : Regione – Viabilità, Astral Infomobilità: #nebbia a banchi su #A1 Roma-Napoli | - Agenparl : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CODE PER INCIDENTE SU A1 ROMA-NAPOLI) - - romamobilita : #Roma #viabilità Tuscolana altezza Gra, ripristinati i percorsi delle linee di bus 502, 503 e 505. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via di Bravetta, tra via della Casetta Mattei-Forte Bravetta e via Aurelia A… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma
Roma, Gualtieri: 'Rifiuti, c'è ancora da fare ma il bilancio è ok'Il nostro obiettivo è quello di arrivare al Giubileo con una viabilità in condizioni completamente ... ma è normale che in una Capitale come Roma un treno su tre della linea B non riesca a partire e ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26 - 01 - 2022 ore 19:45VIABILITÀ DEL 26 GENNAIO 2022 ORE 1935 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN ...REGIONE LAZIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E ROMA ...
Viabilità Roma: strade chiuse e bus deviati nel weekend Radio Colonna
Viabilità RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma