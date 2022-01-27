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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 09 | 15

Viabilità Roma
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Viabilità DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 09.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2022 ore 09:15 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2022 ORE 09.05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI, PER UN INCIDENTE IN CUI SONO RIMASTI COINVOLTI TRE VEICOLI, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI FERENTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIÙ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. TRAFFICATA LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO PER UN GUASTO TECNICO A PONTE GALERIA; I TRENI VIAGGIANO CON RIATRDI DI 30 ...
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