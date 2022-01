Tessera sanitaria, dove si può richiedere un duplicato? (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Tessera sanitaria, sempre più usata e richiesta, è parte stabile del nostro corredo personale a fianco al documento. Ma se si smarrisce? In effetti, non abbiamo potuto ancora apprezzare le potenzialità insite nella Tessera sanitaria. Nella sua peculiarità di carta magnetica dotata di codice a barre, potremo aspettarci, in un prossimo futuro, che diventi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 27 gennaio 2022) La, sempre più usata e richiesta, è parte stabile del nostro corredo personale a fianco al documento. Ma se si smarrisce? In effetti, non abbiamo potuto ancora apprezzare le potenzialità insite nella. Nella sua peculiarità di carta magnetica dotata di codice a barre, potremo aspettarci, in un prossimo futuro, che diventi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Patt16889426 : @Massimo44439013 @Enrico__Costa Ha detto anche che chi non è vaccinato deve pagarse da tasca propria le cure covid,… - JudgeIrenicus : @ilciccio67 Per me sono passati 26 anni. Due anni fa è arrivata una lettera intestata a lui e ho avuto un tuffo al… - _geniodelmale : Revocare la tessera sanitaria per tre anni (se l'episodio fosse confermato) sarebbe troppo? - Stefanialove_of : @chiaravix In farmacia lo stampi dopo 24 ore con tessera sanitaria e codice fiscale - maledetta02 : @chiaravix Dopo 48 ore dalla terza dose, se te lo vai a prendere in farmacia con la tessera sanitaria un minuto… -