Stabilimento Bosch di Bari | gruppo annuncia settecento esuberi in cinque anni | task force regionale Ugl | serve tavolo permanente

(Di giovedì 27 gennaio 2022) D seguito un comunicato diffuso da Ugl: Si è svolto oggi l’incontro sulla vertenzadi- convocato dal Presidente dellaper l’Occupazione, Dott. Leo Caroli, che in modalità telematica, ha visto la partecipazione del Direttore Risorse Umane diDott. Basile e delle Organizzazioni Sindacali nazionali, territoriali e della RSU. Per la UGL Metalmeccanici hanno partecipato il Segretario Nazionale, Antonio Spera, il Segretario Provinciale di, Samantha Partipilo, ed i Rappresentanti Sindacali aziendali. L’azienda ha riepilogato i punti salienti del piano industriale 2017- 2022, che Ugl non aveva sottoscritto poiché subentrata con la propria rappresentanza sindacale solo 6 mesi più tardi. Il vecchio piano ...

Advertising

fattoquotidiano : Bosch, 700 esuberi nello stabilimento di Bari entro 5 anni. I sindacati: “Così è a rischio la sopravvivenza stessa… - andytuit : '#Bosch, 700 #esuberi nello stabilimento di #Bari entro 5 anni. I sindacati: “Così è a rischio la sopravvivenza ste… - RenzoSoldani : RT @DomaniGiornale: Alla #Bosch di #Bari ci sono 700 esuberi: nei prossimi anni sarà probabilmente a rischio l’intero stabilimento https:/… - nino_pitrone : RT @Patty66509580: Bosch, 700 esuberi nello stabilimento di Bari entro 5 anni. I sindacati: “Così è a rischio la sopravvivenza stessa della… - cristinapasque : RT @Patty66509580: Bosch, 700 esuberi nello stabilimento di Bari entro 5 anni. I sindacati: “Così è a rischio la sopravvivenza stessa della… -

Ultime Notizie dalla rete : Stabilimento Bosch

Sarebbe questa, secondo quanto reso noto dai sindacati, la nera prospettiva che va delineandosi per lodi Bari. 'Ma la situazione - dicono i sindacati - è ancora più grave', che, ...Lodi Bari - che fino ad oggi occupava 1700 dipendenti - ha annunciato 700 esuberi. "È scoppiata oggi a Bari la prima crisi aziendale in Italia causata dal passaggio all'auto ...D seguito un comunicato diffuso da Ugl: Si è svolto oggi l’incontro sulla vertenza Bosch -stabilimento di Bari- convocato dal Presidente della Task Force Regionale per l’Occupazione, Dott. Leo Caroli, ...Si è svolto oggi l’incontro sulla vertenza Bosch -stabilimento di Bari- convocato dal Presidente della Task Force Regionale per l’Occupazione, Dott. Leo Caroli, che in modalità telematica, ha visto la ...