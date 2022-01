Quirinale 2022, il mio consiglio non richiesto alle forze politiche: serve un colpo d’ala (Di giovedì 27 gennaio 2022) La partita della Presidenza della Repubblica si sta snodando in una girandola di nomi, posizioni e schede più o meno sbiadite, dunque è giunta l’ora di emanare un consiglio non richiesto alle forze politiche, per tentare di riportare la palla in campo. Che si stia parlando di una partita giocata sugli spalti, a parole, piuttosto che nella sede naturale, mi pare evidente; si chiama secondo Michele Ainis “collegio imperfetto” dove agli elettori grandi, medi o proprio minuscoli viene comunicato a cose fatte la decisione assunta. Talvolta, tutti costoro vengono usati anche per valutarne la fedeltà alle indicazioni del leader con un voto indirizzato e calcolabile; qualcuno tra gli elettori, caso raro, si esprime a microfoni spenti, qualche altro lo fa borbottando o tirando un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) La partita della Presidenza della Repubblica si sta snodando in una girandola di nomi, posizioni e schede più o meno sbiadite, dunque è giunta l’ora di emanare unnon, per tentare di riportare la palla in campo. Che si stia parlando di una partita giocata sugli spalti, a parole, piuttosto che nella sede naturale, mi pare evidente; si chiama secondo Michele Ainis “collegio imperfetto” dove agli elettori grandi, medi o proprio minuscoli viene comunicato a cose fatte la decisione assunta. Talvolta, tutti costoro vengono usati anche per valutarne la fedeltàindicazioni del leader con un voto indirizzato e calcolabile; qualcuno tra gli elettori, caso raro, si esprime a microfoni spenti, qualche altro lo fa borbottando o tirando un ...

