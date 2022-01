Pregliasco ritira circolare Galeazzi: “Stop per chiudere polemica” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Io spero che possa servire a rasserenare e chiudere una polemica, o meglio a risolvere i dubbi”. Così Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, chiarisce all’Adnkronos Salute lo Stop alla circolare del suo ospedale che prevedeva il rinvio di interventi non urgenti su pazienti fragili, tra i quali veniva compreso anche chi non era in possesso del super Green pass. Una circolare “dettata da un’emergenza limitata, con effetti limitati”, precisa Pregliasco. Diramata in un momento in cui “avevamo la riduzione di 100 posti letto, presenza di pazienti e personale positivo, quindi una situazione di affanno che ora grazie al quadro epidemiologico si è risolta”. Un provvedimento che quindi non ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Io spero che possa servire a rasserenare euna, o meglio a risolvere i dubbi”. Così Fabrizio, direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedicodi Milano, chiarisce all’Adnkronos Salute loalladel suo ospedale che prevedeva il rinvio di interventi non urgenti su pazienti fragili, tra i quali veniva compreso anche chi non era in possesso del super Green pass. Una“dettata da un’emergenza limitata, con effetti limitati”, precisa. Diramata in un momento in cui “avevamo la riduzione di 100 posti letto, presenza di pazienti e personale positivo, quindi una situazione di affanno che ora grazie al quadro epidemiologico si è risolta”. Un provvedimento che quindi non ...

