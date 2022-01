Milano, Ponte Lambro, sgomberato lo stabile di proprietà comunale in via Ucelli di Nemi; gli ingressi saranno murati per impedire intrusioni (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'edificio è stato oggetto di segnalazioni da parte dei residenti come luogo di spaccio di stupefacenti, occupazioni abusive e abbandono di rifiuti con conseguenti situazioni di degrado e insicurezza per l’intero quartiere Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'edificio è stato oggetto di segnalazioni da parte dei residenti come luogo di spaccio di stupefacenti, occupazioni abusive e abbandono di rifiuti con conseguenti situazioni di degrado e insicurezza per l’intero quartiere

