LIVE Sci alpino, Prova Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Federica Brignone ed Elena Curtoni prendono le misure (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI Garmisch-PARTENIKIRCHEN Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della prima Prova cronometrata di Garmisch-Partenkirchen. Lo sci alpino femminile fa tappa nella località bavarese per l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima dell’imminente rassegna a cinque cerchi. Le gare del weekend potrebbero sconvolgere non poco le classifiche di specialità in quanto Sofia Goggia, detentrice del pettorale rosso in Discesa, guarderà l’evento da casa dopo i danni riportati a Cortina. Fuori dai giochi anche la statunitense Breezy Johnson, seconda vittima illustre dell’Olympia delle Tofane, mentre l’austriaca Ramona Siebenhofer e le due azzurre ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI-PARTENIKIRCHEN Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale della primacronometrata di-Partenkirchen. Lo scifemminile fa tappa nella località bavarese per l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima dell’imminente rassegna a cinque cerchi. Le gare del weekend potrebbero sconvolgere non poco le classifiche di specialità in quanto Sofia Goggia, detentrice del pettorale rosso in, guarderà l’evento da casa dopo i danni riportati a Cortina. Fuori dai giochi anche la statunitense Breezy Johnson, seconda vittima illustre dell’Olympia delle Tofane, mentre l’austriaca Ramona Siebenhofer e le due azzurre ...

