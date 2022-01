Latina | picchiò selvaggiamente un ragazzo | niente bar e locali per 2 anni per un un giovane rom

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Aveva picchiatoun uomo, rincorrendolo anche mentre questo tentava la fuga. Non contento ha minacciato gli addetti della sicurezza di un locale, esplicitando la sua appartenenza a una famiglia criminale della zona. Per questo motivo R.C., 25enne rom di, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Oggi è giunta la notifica del provvedimento DASPO Urbano per duepubblici e bar per il 25enne, almeno per due, e neppure discoteche,notturni o simili. Un’eventuale violazione può comportare il rischio di reclusine fino a 2e una multa fino a 20mila euro. Leggi anche: (Foto di repertorio) su Il Corriere della Città.

