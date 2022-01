L’anticiclone impedisce alla pioggia di raggiungere la Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Francesco Sudati ci illustra le previsioni del tempo per le prossime ore e i prossimi giorni a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Prosegue a oltranza il dominio anticiclonico sulle zone occidentali dell’Europa centro-meridionale, chealle perturbazioni piovose atlantiche dil’Italia, facendole invece scorrere altrove. Ne consegue sullaun tempo ancora asciutto, piuttosto mite in montagna e freddo umido in pianura, caratterizzato anche da un forte accumulo di inquinanti nei bassi strati atmosferici. Giovedì 27 gennaio 2022 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso sui monti di gran parte della regione. Locali nubi basse con foschie dense e nebbie sulla pianura padana, specialmente nei settori di bassa pianura, ove potranno insistere per gran parte della ...