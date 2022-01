La Fed lascia i tassi invariati | per il momento

Advertising

Agenzia_Ansa : La Fed lascia i tassi invariati. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. ''A breve sarà appropriato al… - fattoquotidiano : La Fed lascia i tassi invariati ma avverte: “Da marzo possibile aumento. L’economia non ha più bisogno di forte sos… - pietroraffa : = = = Fed: lascia tassi invariati tra 0 e 0,25% Che c'entra con noi? C'entra, c'entra - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: La Fed lascia i tassi invariati. Il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. ''A breve sarà appropriato alzare i… - QPeriscopica : RT @fattoquotidiano: La Fed lascia i tassi invariati ma avverte: “Da marzo possibile aumento. L’economia non ha più bisogno di forte sosteg… -

Ultime Notizie dalla rete : Fed lascia

'Con un' inflazione ben al di sopra del 2 per cento e un mercato del lavoro forte, laprevede che presto sarà opportuno aumentare i tassi di interesse', si legge nella nota del Comitato Fomc, ...Se le attuali condizioni restano invariate, dice il presidente Jerome Powell, un aumento dei tassi ci sarà alla riunione di marzo. Per ora i tassi rimangono invariati allo ...Ancora Fed sul cammino di Bitcoin e delle criptovalute? In un certo senso sì, anche se in realtà le cose sono un po’ più complicate di così. Un Powell che dal comunicato stampa diffuso 30 minuti prima ...La Borsa di New York ha chiuso la seduta in ordine sparso. Il Dow Jones ha perso lo 0,38%, l'S&P 500 lo 0,15%. Sostanzialmente piatto il Nasdaq Composite (+0,02%). Per la Federal Reserve (Fed) diventa ...