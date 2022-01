Kim Rossi Stuart | momenti di paura | il figlio scivola nel Tevere

Advertising

CasilinaNews : Disavventura per l'attore romano #KimRossiStuart e sua moglie #IlariaSpada - FQMagazineit : Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada, il figlio Ian finisce nel Tevere: salvato dal padre - il_piccolo : Il figlio di Kim Rossi Stuart finisce nel Tevere, l’attore lo salva - messveneto : Il figlio di Kim Rossi Stuart finisce nel Tevere, l’attore lo salva - zazoomblog : Kim Rossi Stuart che spavento: il figlio finisce nel Tevere lui si lancia e lo salva - #Rossi #Stuart #spavento:… -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Rossi

ROMA. Poteva finire in tragedia invece come in un film a lieto fineStuart e la moglie Ilaria Spada, in dolce attesa, alla fine hanno potuto abbracciare il figlio Ian di due anni scivolato nell'acqua gelida del Tevere. A rivelare l'accaduto è il settimanale ...Stuart e la moglie Ilaria Spada hanno vissuto momenti di grande preoccupazione durante una passeggiata. La coppia stava trascorrendo del tempo all'aperto lungo le rive del Tevere , quando il ...Sono tornate le risate di Benedetta Rossi. A meno di una settimana dall'intervento alla schiena procede con la riabilitazione e il buon umore ...Il direttore creativo Kim Jones evoca la dimensione atemporale di Roma, sempre in movimento tra passato e futuro.