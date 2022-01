I no vax minacciano Sileri su Telegram per la frase “Vi renderemo la vita difficile” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non è stata accolta con piacere tra le frange no vax più estremiste la frase pronunciata dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Dimartedì, ospite della trasmissione di Giovanni Floris su La7 lo scorso 25 febbraio: “Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo, perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”. Un’uscita che ha generato la reazione rabbiosa di chi si è sentito chiamato in causa, sbeffeggiato anche da quanto detto poco prima dall’esponente dell’esecutivo: “C’è una cosa che mi fa ridere: questi criticano tutti il Green Pass, criticano tutti il tampone, criticano il vaccino. Però, quando vengono in trasmissione, ci vengono. E in alcune trasmissioni vengono chiesti il Green Pass o il tampone. Quindi, per venire in televisione ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non è stata accolta con piacere tra le frange no vax più estremiste lapronunciata dal sottosegretario alla Salute Pierpaoloa Dimartedì, ospite della trasmissione di Giovanni Floris su La7 lo scorso 25 febbraio: “Noi per tutelare gli italiani vilacome stiamo facendo, perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”. Un’uscita che ha generato la reazione rabbiosa di chi si è sentito chiamato in causa, sbeffeggiato anche da quanto detto poco prima dall’esponente dell’esecutivo: “C’è una cosa che mi fa ridere: questi criticano tutti il Green Pass, criticano tutti il tampone, criticano il vaccino. Però, quando vengono in trasmissione, ci vengono. E in alcune trasmissioni vengono chiesti il Green Pass o il tampone. Quindi, per venire in televisione ...

neXtquotidiano : Convinti che questo cambi qualcosa I #novax minacciano #Sileri su Telegram per la frase “Vi renderemo la vita diff… - BRrjolli : @NicolaPorro Silleri, avete detto giorni fa minacciano i no vax, che sono talebani, ignoranti,ma le gente ragionano… - Marco96477869 : @GiovanniToti @sbonaccini @matteolepore @RegioneER Ormai siamo al delirio, no vax che minacciano pronaz e viceversa… - araccontarlo : Sarebbe ora che la Giustizia italiana sia meno buonista nei confronti di quei NO VAX e NO GREEN PASS che minacciano… - FabioFZ3 : RT @adessobastadai: @fratotolo2 @FabioFZ3 @piersileri E poi dicono che i no vax li minacciano... -