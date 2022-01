(Di giovedì 27 gennaio 2022) Non c’è solo la storia del bambino morto di Covid, usata da certa stampa per diffondere ulteriormente il terrore. Nel calderone delle notizie che esulano dallo spartito del Quirinale c’è anche questa: una donna ieri si è presentata alla procura della Repubblica di Lucca per depositare unacontro ignoti per lesioni personali colpose. Direte: e quindi? Quindi di per sé sarebbe storia da relegare nella cronaca cittadina, e invece ha una sua rilevanza perché la signora è stata colpita da unotto giornila somministrazione delAstraZeneca. E quindi vorrebbe vederci chiaro. O avere giustizia. I fatti risalgono a cavallo tra il maggio e il giugno scorso. A 41 anni la malcapitata Irene Cervelli s’è fidata del sistema messo in piedi dal governo e dal ministero della Salute: s’è presentata all’hub ...

Advertising

zazoomblog : “Grave ictus dopo il vaccino”. Parte la querela - #“Grave #ictus #vaccino”. #Parte - viaggioinincogn : La mia gatta Nina probabilmente ha avuto un piccolo ictus. Il veterinario mi ha tranquillizzato dicendo che nei gat… - horottoilvetro : RT @ISSalute_it: L'ictus è un evento grave causato dalla riduzione o interruzione dell’afflusso di sangue al cervello: il fattore tempo può… - m_cello84 : #Bossi è stato colpito da un grave ictus nel 2004. Come fa ad essere ancora parlamentare? #MaratonaQuirinale - germanshepard8 : #24gennaio 1965. All'età di 90 anni muore a Londra l'ex primo ministro inglese #WinstonChurchill. Il 15 gennaio era… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave ictus

Se ciò non avviene, significa che la malattia non è. La causa del decesso, quindi, deve ... a chi non è stato ricoverato in terapia intensiva sono stati riscontrati soprattutto, demenza, ......l'amore della propria vita viene colpito da unamalattia è possibile. Cesare Bocci e la moglie Daniela Spada ne sono la dimostrazione: nel 2000, infatti, la donna è stata colpita da un...“L’ictus da trombosi verificatosi in data 3 giugno 2021 ... che si sottopongono a vaccino” e incorrono in un “certificato un evento avverso grave”.Le condizioni di Irene Cervelli sono in miglioramento ma ha riportato danni neurologici consistenti. La donna era stata ricoverata in rianimazione all’ospedale di Cisanello (Pisa) ...