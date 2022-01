Elezione Quirinale | conclusa quarta votazione Al via lo spoglio in Aula

Advertising

petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 3a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - NicolaPorro : Un racconto controcorrente del nostro @DelpapaMax sull'elezione del #Quirinale ?? - freedom8315 : RT @you_trend: ?? La quinta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica comincerà domani sempre alle ore 11:00. #Quirinale #Ma… - gemin_steven98 : RT @you_trend: ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 4a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri' sono comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione Quirinale

Sul sito del quotidiano e sui vari canali social sarà trasmesso tutti i giorni fino all'... Sulla base del sondaggio Toto -e delle segnalazioni che ci invierete via social, ogni ...Nella quarta votazione per l'del nuovo presidente della Repubblica ci sono state 433 astensioni e 261 schede bianche. Voti anche per l'attuale inquilino del Colle Sergio Mattarella (che sale a 166) e per il presidente ...(Adnkronos) – Aumentano i voti per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quarto scrutinio per l’elezione del suo successore ... Due altri papabili per il Quirinale indicati nelle ...(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2022 'Abbiamo dato mandato a Salvini di chiudere trattative entro oggi', così Lupi sulle elezioni al ...