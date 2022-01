Dal Pino lascia l’Assemblea di Lega senza parlare | voci su un commissariamento

(Di giovedì 27 gennaio 2022) . Il presidente scuro in volto Come racconta Sportface il presidente dellaSerie A Paolo Dalavrebbetodirire le consuete dichiarazioni in conferenza stampa e scuro in volto. Si rincorrono allora lecirca undellaSerie A. Il motivo? Ll’elezione, come consigliere indipendente, di Blandini, non un suo candidato. Ma anche visioni divergenti sull’adeguamento dello statuto ai nuovi principi fondamentali così come richiesto dalla Figc, inoltre non si è parlato della capienza degli stadi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articololascia l'Assemblea di Lega senza parlare: voci su un commissariamento. L'ad scuro in volto Come racconta Sportface l'ad della Lega Serie A Paoloavrebbe lasciato l'Assemblea di Lega ...... PaoloAl termine dell'Assemblea di Lega Serie A tenutasi oggi, il presidente Paoloè andato via piuttosto scuro in volto ed ha anche annullato la conferenza stampa che era in ...Paolo Dal Pino va via scuro in volto e senza parlare dall’assemblea di Lega da poco conclusa in quel di Milano. Il presidente di Lega Serie A non terrà la conferenza stampa che era ...Sono ore difficili in seno alla Lega Serie A. Dopo l’Assemblea all’hotel Sheraton di Milano, Paolo Dal Pino è andato via senza fermarsi coi cronisti, senza rilasciare le consuete dichiarazioni in conf ...