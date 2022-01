Crotone, al via i lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale nel centro cittadino (Di giovedì 27 gennaio 2022) In una Città sempre più ingolfata dal traffico veicolare e con un elevato tasso d’inquinamento qual è Crotone, l’Amministrazione comunale certa di invertire la rotta privilegiando il traffico pedonale e quello ciclabile. Come comunicato dall’Assessore ai lavori Pubblici, Ing. Ugo Carvelli, è prossimo l’avvio dei lavori per la realizzazione di una pista ciclopedonale in centro città. L’intervento che si snoda su una lunghezza complessiva di circa 1,5 km, ha come finalità la messa a sistema e ricucitura dei percorsi ciclabili e ciclopedonali esistenti, il collegamento con il centro della città, la fermata degli autobus urbani, il porto ed il lungomare cittadino e per dare risposta alla crescente domanda di mobilità alternativa, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 27 gennaio 2022) In una Città sempre più ingolfata dal traffico veicolare e con un elevato tasso d’inquinamento qual è, l’Amministrazione comunale certa di invertire la rotta privilegiando il traffico pedonale e quello ciclabile. Come comunicato dall’Assessore aiPubblici, Ing. Ugo Carvelli, è prossimo l’avvio deiper ladi unaincittà. L’intervento che si snoda su una lunghezza complessiva di circa 1,5 km, ha come finalità la messa a sistema e ricucitura dei percorsi ciclabili e ciclopedonali esistenti, il collegamento con ildella città, la fermata degli autobus urbani, il porto ed il lungomaree per dare risposta alla crescente domanda di mobilità alternativa, ...

