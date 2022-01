Covid, via libera di Ema alla pillola antivirale di Pfizer. Kyriakides (Ue): “Può fare la differenza” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Atteso da tempo è arrivato il via libera dall’Agenzia europea del farmaco per la pillola virale sviluppata da Pfizer. L’Ema ha raccomandato infatti l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, il farmaco anti-Covid per via orale prodotto dalla casa farmaceutica. Il farmaco è raccomandato per il trattamento del Covid negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e ad alto rischio che la malattia diventi grave. A novembre Pfizer aveva annunciato che la pillola riduceva dell’89% il rischio di morte e ricovero. Negli studi presi in considerazione, si legge in una nota dell’Ema, il trattamento con Paxlovid ha ridotto significativamente i ricoveri o i decessi nei pazienti che hanno almeno una condizione sottostante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Atteso da tempo è arrivato il viadall’Agenzia europea del farmaco per lavirale sviluppata da. L’Ema ha raccomandato infatti l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il Paxlovid, il farmaco anti-per via orale prodotto dcasa farmaceutica. Il farmaco è raccomandato per il trattamento delnegli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e ad alto rischio che la malattia diventi grave. A novembreaveva annunciato che lariduceva dell’89% il rischio di morte e ricovero. Negli studi presi in considerazione, si legge in una nota dell’Ema, il trattamento con Paxlovid ha ridotto significativamente i ricoveri o i decessi nei pazienti che hanno almeno una condizione sottostante ...

