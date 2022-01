Chosen - Prescelta | la recensione | su Netflix extraterrestri e meteoriti nel freddo della Danimarca

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladi, la serie daneseche unisce fantascienza e mistero ed è pensata per un pubblico teen. Tra i prodotti a cuidà volutamente più spazio è risaputo che ci siano quelli pensati per un pubblico giovane, un target a cui sono state destinate perle come Stranger Things, la trilogia di Fear Street e Dark, che ha fatto parlare di sé per i suoi momenti più criptici e per i misteri che la alimentavano. Abbiamo scelto questi titoli (ma ce ne sarebbero stati tanti altri) perché, come vedremo in questadi, la serie danese creata dagli stessi ideatori di The Rain, Jannik Tai Mosholt e Christian Potalivo, prende a piene mani dalle …