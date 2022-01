Chi è Cassese, il giurista che fu ministro con Ciampi. Sull’ipotesi Colle dice: “Le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Già ministro per la funzione pubblica, giudice alla Corte costituzionale, docente in prestigiose università, conferenziere, direttore di collane giuridiche, presidente di svariate Commissioni di riforma e di una banca (il Banco di Sicilia). «Come vivo il momento? As usual» Leggi su lastampa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giàper la funzione pubblica, giualla Corte costituzionale, docente in prestigiose università, conferenziere, direttore di collane giuridiche, presidente di svariate Commissioni di riforma e di una banca (il Banco di Sicilia). «Come vivo il momento? As usual»

