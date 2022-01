Camera di commercio di Napoli, una commissione per salvare le imprese in crisi (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Camera di commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, “ha attivato la commissione regionale per la composizione negoziata della crisi d’impresa e si allinea alle recenti indicazioni del Governo che puntano a promuovere misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’ente Camerale. L’organismo è composto da tre membri: Nicola Graziano su designazione del presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli; Monica Mandico su designazione del presidente della Camera di commercio di Napoli; e Dario Annunziata su designazione del Prefetto di Napoli. I tre opereranno a titolo gratuito ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladidi, presieduta da Ciro Fiola, “ha attivato laregionale per la composizione negoziata dellad’impresa e si allinea alle recenti indicazioni del Governo che puntano a promuovere misure urgenti in materia did’impresa e di risanamento aziendale”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’entele. L’organismo è composto da tre membri: Nicola Graziano su designazione del presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di; Monica Mandico su designazione del presidente delladidi; e Dario Annunziata su designazione del Prefetto di. I tre opereranno a titolo gratuito ...

