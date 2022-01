Boom di aste on line | spesi oltre 500 mln di euro

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Milano, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Il secondo anno di pandemia fa segnare tre nuovi record per l'industria delleon: nel 2021 sono statipiù di 500 milioni diun milione di persone ha fatto un'offerta per gli3,5 milioni di oggetti andati all'asta su Catawiki. Sono questi alcuni dati che emergono dal Catawiki report 2021, l'analisi realizzata dalla piattaforma dionleader inpa, che riassume l'andamento degli ultimi 365 giorni e che conferma la crescita costante del portale e, in generale, del settore. Un successo testimoniato anche dall'apprezzamento dei consumatori appartenenti alla 'Generazione Z' che, da nativi digitali e appassionati di tecnologia, si sono avvicinati al mondo ...

"Le cose sono cambiate - racconta il ceo Ravi Vora - , mentre anni fa il settore delleera percepito come di nicchia, ora la crescita di persone che fanno offerte, soprattutto tra le giovani ...Innanzitutto l'incauta decisione di attingere alle entrate delledell'Emissions Trading, i cui ...milioni di auto elettriche in circolazione nel 2030 e che lo scorso anno si era registrato un...Milano, 27 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Il secondo anno di pandemia fa segnare tre nuovi record per l'industria delle aste online: nel 2021 sono stati spesi più di 500 milioni di euro e oltre un ...Il portale ha segnato un +60% del numero di oggetti acquistati. Una rara collana colombiana è stata battuta per 100mila euro e una bottiglia di whisky ...