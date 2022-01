Amici, LDA messo di nuovo in difficoltà da Anna Pettinelli (Di giovedì 27 gennaio 2022) LDA è ancora una volta messo in difficoltà ad Amici di Maria De Filippi, dopo un periodo costellato di successi nel percorso di studi intrapreso al talent. In vista della nuova puntata dello show, Anna Pettinelli assegna al figlio di Gigi D’alessio una nuova prova di canto, volta a mettere in discussione le sue qualità canore. Si tratta dell’assegnazione di un brano lontano dallo stile pop di Luca D’Alessio e in lingua straniera. Seppur riconoscendo la difficoltà della prova in inglese che gli spetta, tuttavia, il giovane reagisce con ottimismo e la voglia di mettersi in gioco. Ma a non reagire bene è il suo mentore, Rudy Zerbi. Amici, LDA verso il doppio disco di platino: si registrano dati ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 27 gennaio 2022) LDA è ancora una voltainaddi Maria De Filippi, dopo un periodo costellato di successi nel percorso di studi intrapreso al talent. In vista della nuova puntata dello show,assegna al figlio di Gigi D’alessio una nuova prova di canto, volta a mettere in discussione le sue qualità canore. Si tratta dell’assegnazione di un brano lontano dallo stile pop di Luca D’Alessio e in lingua straniera. Seppur riconoscendo ladella prova in inglese che gli spetta, tuttavia, il giovane reagisce con ottimismo e la voglia di mettersi in gioco. Ma a non reagire bene è il suo mentore, Rudy Zerbi., LDA verso il doppio disco di platino: si registrano dati ...

