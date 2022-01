"Amici", cambio di professoressa per Alice (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per Alice ad ' Amici ' comincia una nuova avventura. Alla ballerina, infatti, Veronica Peparini comunica che vorrebbe lavorare con lei per una crescita nel modern. La ragazza però potrà continuare a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) Perad '' comincia una nuova avventura. Alla ballerina, infatti, Veronica Peparini comunica che vorrebbe lavorare con lei per una crescita nel modern. La ragazza però potrà continuare a ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici cambio "Amici", cambio di professoressa per Alice Leggi Anche Ad 'Amici' per Alex e Calma arriva la resa dei conti Alice è entrata da poco nella scuola, ma da subito si è mostrata 'diligentissima', tanto che inizia le lezioni molto presto senza mai ...

Doc 2 - Nelle tue mani, cambio programmazione quarta puntata: serie cancellata il 3 febbraio La serie tv Doc 2 - Nelle tue mani cambia programmazione Nel dettaglio, il cambio programmazione di ... che l'ha strappato via per sempre dai suoi colleghi, amici e parenti. © RIPRODUZIONE VIETATA

