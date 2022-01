WWE: Non è ancora finita tra Pete Dunne e Tony D’Angelo, Grimes ringrazia e sfiderà Hayes (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo il confronto della scorsa settimana, con la soluzione proposta da Carmelo Hayes di un #1 contender match, stanotte nel main event di NXT si sono affrontati Cameron Grimes e Tony D’Angelo. Il vincitore del match avrà la sua chance titolata a Vengeance Day, evento speciale che si terrà il prossimo 15 Febbraio. Pete Dunne è vivo e molto arrabbiato Il match si è disputato sotto lo sguardo del campione Nordamericano Carmelo Hayes e del suo fedele alleato Trick Williams, in quella che ormai è la loro postazione sulle tribune. Prima del match il campione ha presentato un’amica, la splendida cantante OllieJayy che ha cantato una delle sue canzoni. Una buona prova per Tony D’Angelo, meno abituato di Grimes a ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo il confronto della scorsa settimana, con la soluzione proposta da Carmelodi un #1 contender match, stanotte nel main event di NXT si sono affrontati Cameron. Il vincitore del match avrà la sua chance titolata a Vengeance Day, evento speciale che si terrà il prossimo 15 Febbraio.è vivo e molto arrabbiato Il match si è disputato sotto lo sguardo del campione Nordamericano Carmeloe del suo fedele alleato Trick Williams, in quella che ormai è la loro postazione sulle tribune. Prima del match il campione ha presentato un’amica, la splendida cantante OllieJayy che ha cantato una delle sue canzoni. Una buona prova per, meno abituato dia ...

