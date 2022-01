Vlahovic alla Juventus, è bufera: aveva scelto un’altra squadra (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continua a far discutere l’operazione Vlahovic-Juventus; secondo un noto giornalista, l’attaccante sarebbe dovuto andare da un’altra parte. Vlahovic sarebbe dovuto andare in un’altra squadra italiana; è questa la bomba di mercato lanciata in giornata da un noto giornalista. Andiamo a vedere quale club avrebbe dovuto prendere il centravanti serbo Getty ImagesVlahovic non sarebbe dovuto andare alla Juventus; questa la bomba di mercato della giornata odierna. A riportarla il giornalista Carlo Alvino secondo cui l’attaccante avrebbe scelto la Torino bianconera solo come alternativa. La principale scelta dell’attaccante serbo, infatti, sarebbe stata il Napoli con gli agenti che hanno parlato, inizialmente, con la società ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continua a far discutere l’operazione; secondo un noto giornalista, l’attaccante sarebbe dovuto andare daparte.sarebbe dovuto andare initaliana; è questa la bomba di mercato lanciata in giornata da un noto giornalista. Andiamo a vedere quale club avrebbe dovuto prendere il centravanti serbo Getty Imagesnon sarebbe dovuto andare; questa la bomba di mercato della giornata odierna. A riportarla il giornalista Carlo Alvino secondo cui l’attaccante avrebbela Torino bianconera solo come alternativa. La principale scelta dell’attaccante serbo, infatti, sarebbe stata il Napoli con gli agenti che hanno parlato, inizialmente, con la società ...

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - cmdotcom : Vlahovic cambia volto alla Juve: con lui non solo va in Champions, ma lotta per vincerla - Nome__Cognome : BASTAVA UN SI. Cessione Vlahovic, la rabbia di Renzi: 'Non mi fate dire parolacce. Perché sempre alla Juve?'… - Triangl63225358 : RT @mirkonicolino: Con le cessioni alla #Juventus di #Chiesa e #Vlahovic, #Commisso incassa in totale 135 milioni. Praticamente, la cifra c… -