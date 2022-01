Vlahovic alla Juve e Gosens all’Inter: le reazioni dei tifosi del Milan | LIVE BLOG (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Juventus acquista Dusan Vlahovic, mentre l'Inter piazza il colpo Robin Gosens. E il Milan? Ecco come reagiscono i tifosi sui social Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lantus acquista Dusan, mentre l'Inter piazza il colpo Robin. E il? Ecco come reagiscono isui social

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - cmdotcom : Vlahovic cambia volto alla Juve: con lui non solo va in Champions, ma lotta per vincerla - occhio_notizie : L'ex premier commenta l'imminente trasferimento dell'attaccante serbo alla Juventus - Tiarossi2 : RT @Vittoriog82: +++ #Damascelli su @RadioRadioWeb: “Attenzione ad un possibile colpo di scena su #Vlahovic alla #Juve. Situazione preoccup… -