Variante Omicron | Crisanti | “Plateau? Una settimana per capire se picco superato”

(Adnkronos) – "Siamo sul Plateau della curva di Omicron in Italia? Insomma. Ieri ci sono stati dei segni di aumento dei casi, ma comunque penso di sì". Sarà questa, dice il virologo Andrea Crisanti, la settimana decisiva per capire se l'ultima maxi ondata di Covid-19, sostenuta dal nuovo mutante di Sars-CoV-2, ha preso la direzione sperata, quella che porta alla fine. "Penso che questa settimana – spiega all'Adnkronos Salute il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova – sicuramente sapremo se abbiamo scavallato il picco o se abbiamo probabilmente una piccola ripresa legata alle scuole", cioè alla ripresa delle lezioni dopo le feste natalizie, che è stata peraltro accompagnata anche da un'intensa attività di ...

