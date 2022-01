Tutta la famiglia del 28enne No Vax morto di Covid è positiva: sono ricoverati in gravi condizioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un'altra triste storia che racconta cosa purtroppo accade ai no - vax convinti: da antivaccinista aveva aspettato fino alla fine prima di andare in ospedale, dove aveva poi rifiutato le cure ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un'altra triste storia che racconta cosa purtroppo accade ai no - vax convinti: da antivaccinista aveva aspettato fino alla fine prima di andare in ospedale, dove aveva poi rifiutato le cure ...

Advertising

DiMarzio : Ci tengo a ringraziare di cuore, a nome di tutta la mia famiglia, il Comune di San Felice a Cancello e il sindaco G… - repubblica : Covid, 27enne morto dopo aver rifiutato le cure a Terracina: ora tutta la famiglia è in gravi condizioni [di Lorenz… - MediasetTgcom24 : Covid, No vax morto dopo aver rifiutato cure: contagiata tutta la famiglia #covid #roma - zaiapresidente : Mi unisco in un forte e solidale abbraccio alla mamma e al papà, a tutta la famiglia, ai suoi tanti amici, a tutti… - LidiaPaolillo : RT @janavel7: Ma stiamo scherzando!?!? 6000 calci nel culo a tutta la famiglia. 'I Savoia rivogliono i gioielli custoditi da Bankitalia Si… -