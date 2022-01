Traffico Roma del 26-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Luceverdema trovati dalla redazione Buon pomeriggio ancora qualche disagio sulla tangenziale un incidente sta provocando incolonnamenti in direzione Stadio Olimpico all’altezza dello svincolo Salaria un altro incidente causa di brevi coda in via dei Prati Fiscali in direzione di Piazzale Jonio incidente segnalato dalla polizia locale ancora lungo la Prenestina Attenzione ci sono code nelle due direzioni all’altezza del raccordo anulare nella zona delle Tre Fontane la stessa polizia locale Ci segnano ancora la chiusura della rampa che dalla Laurentina e mette in via dell’atletica per chi proviene dall’euro e viaggio verso la Colombo in corso accertamenti tecnici per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In ...