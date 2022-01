Torino, operaio cade in cantiere e muore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a Torino. A perdere la vita un operaio di 43 anni di origine brasiliana che è caduto mentre stava lavorando in un cantiere. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto per i gravi traumi riportati. Sul posto, insieme a sanitari e vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spresal per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a. A perdere la vita undi 43 anni di origine brasiliana che è caduto mentre stava lavorando in un. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul posto per i gravi traumi riportati. Sul posto, insieme a sanitari e vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dello Spresal per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

