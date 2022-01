Tor Sapienza Al via la riqualificazione della “stecca centrale” nel complesso Ater

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’assessore Valeriani: “Il fabbricato occupato abusivamente era un luogo degradato e insicuro” Proseguono gli interventi dideldi edilizia residenziale pubblica in viale Giorgio Morandi a Torcon un investimento complessivo di oltre 8,2 milioni di euro da parte dell’Amministrazione Zingaretti. Questa mattina è stata liberata un’altra ala”, che per anni è stata un luogo degradato e insicuro. Gli undici nuclei famigliari che risiedevano illegalmente nell’immobile, vivendo in condizioni indecorose e di pericolo, sono stati trasferiti tutelando i bambini e le persone fragili. Ora sarà possibile completare la” – adibita ...