The Holdovers | Da' Vine Joy Randolph reciterà nel film di Alexander Payne

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'attrice Da'Joysarà la protagonista del nuovodiretto da, progetto intitolato The. Da'Joysarà la protagonista di The, il nuovodiretto da. Il progetto sarà prodotto da Miramax e le riprese iniziano nella giornata di oggi nel New England. La sceneggiatura di Theè stata firmata da David Hemingson, impegnato anche come produttore.è stato coinvolto in estate e il protagonista sarà l'attora Paul Giamatti nel ruolo dell'insegnante della Deerfield Academy Paul Hunham, che non piace a nessuno: non ai suoi studenti, non ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : The Holdovers

Movieplayer.it

Da'Vine Joy Randolph sarà la protagonista di, il nuovo film diretto da Alexander Payne . Il progetto sarà prodotto da Miramax e le riprese iniziano nella giornata di oggi nel New England. La sceneggiatura diè stata ...Da'Vine Joy Randolph sarà la protagonista di, il nuovo film diretto da Alexander Payne . Il progetto sarà prodotto da Miramax e le riprese iniziano nella giornata di oggi nel New England. La sceneggiatura diè stata ...American actor Da'Vine Joy Randolph is set to join Paul Giamatti for Alexander Payne's next feature film, 'The Holdovers'. According to Deadline, Miramax landed worldwide rights to the film last ...L'attrice Da'Vine Joy Randolph sarà la protagonista del nuovo film diretto da Alexander Payne, progetto intitolato The Holdovers. Da'Vine Joy Randolph sarà la protagonista di The Holdovers, il nuovo f ...