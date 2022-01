"Sono costretto a tenerlo...". Mauro Corona fa calare il gelo in Rai: battuta spinta a Bianca Berlinguer (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Problemi tecnici per Mauro Corona durante il collegamento con CartaBianca, il programma di punta del martedì sera su Rai 3. Lo scrittore e scalatore è intervenuto, come al solito, dal suo rifugio di Erto, in Friuli Venezia Giulia. Il suo microfono a clip, però, sembrava non funzionare. E infatti la sua voce non si sentiva. A quel punto si è reso necessario l'intervento del tecnico, pronto ad assistere Corona a casa. Allo scalatore è stato consegnato un microfono a gelato, che gli ha permesso di comunicare con lo studio di Roma. Tuttavia Corona, come si è visto, non è sembrato in grado di tenere tra le mani quel tipo di microfono. Tant'è che, come spiega il Giornale, nei primi secondi di chiacchierata con la conduttrice, Bianca Berlinguer, lo teneva troppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Problemi tecnici perdurante il collegamento con Carta, il programma di punta del martedì sera su Rai 3. Lo scrittore e scalatore è intervenuto, come al solito, dal suo rifugio di Erto, in Friuli Venezia Giulia. Il suo microfono a clip, però, sembrava non funzionare. E infatti la sua voce non si sentiva. A quel punto si è reso necessario l'intervento del tecnico, pronto ad assisterea casa. Allo scalatore è stato consegnato un microfono a gelato, che gli ha permesso di comunicare con lo studio di Roma. Tuttavia, come si è visto, non è sembrato in grado di tenere tra le mani quel tipo di microfono. Tant'è che, come spiega il Giornale, nei primi secondi di chiacchierata con la conduttrice,, lo teneva troppo ...

Advertising

Rosyfree74 : RT @IvanMirenda: Siamo alla frutta: sono costretto a dare ragione a #Salvini: una cosa è l'elezione del #PresidenteDellaRepubblica, un'altr… - NicoSantoro70 : @sapetetuttovoi Non lo so... sono costretto a crederti sulla parola... - IvanMirenda : Siamo alla frutta: sono costretto a dare ragione a #Salvini: una cosa è l'elezione del #PresidenteDellaRepubblica,… - ilgiornale : Mauro Corona non si trattiene e approfitta di un rimprovero di Bianca Berlinguer per lasciarsi andare a una battuta… - Silvio51340925 : @GassmanGassmann È tutta una fantomima, è chiaro da settimane che Draghi voglia fare il Presidente e /&€€€_( Matta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono costretto Rischio " lockdown produttivo " per la crisi energetica : cosa può succedere ... nonché di agire sul versante inefficace dello sconto fiscale che, nel breve periodo, non crea una svolta sistemica per chi può essere costretto a cessare temporaneamente la produzione . Nel quadro ...

Il giallo del test Ferrari bloccato dalla Fia: c'è stata una spiata? L'impedimento ha comunque costretto la Ferrari a 'liofilizzare' il programma su tre giorni con Leclerc, Sainz e Shwartzman. A Maranello sono dovuti correre ai ripari per rimettere in forma la SF71H a ...

Ctp Napoli, una lenta agonia: dipendenti in congedo ilmattino.it "In Italia ho imparato a giocare nel modo giusto". Kobe, italiano per sempre La famiglia, le amicizie, le prime partite dove già dominava: "In Italia ho imparato i fondamentali". Viaggio nella sua infanzia italiana a due anni dalla scomparsa ...

Va tutelata la dignità dei pazienti in ospedale Ma che fine ha fatto la dignita’ umana? I pazienti che vengono ricoverati in strutture ospedaliere non hanno la possibilità di essere assistiti da un familiare e questo vale soprattutto per pazienti c ...

... nonché di agire sul versante inefficace dello sconto fiscale che, nel breve periodo, non crea una svolta sistemica per chi può esserea cessare temporaneamente la produzione . Nel quadro ...L'impedimento ha comunquela Ferrari a 'liofilizzare' il programma su tre giorni con Leclerc, Sainz e Shwartzman. A Maranellodovuti correre ai ripari per rimettere in forma la SF71H a ...La famiglia, le amicizie, le prime partite dove già dominava: "In Italia ho imparato i fondamentali". Viaggio nella sua infanzia italiana a due anni dalla scomparsa ...Ma che fine ha fatto la dignita’ umana? I pazienti che vengono ricoverati in strutture ospedaliere non hanno la possibilità di essere assistiti da un familiare e questo vale soprattutto per pazienti c ...